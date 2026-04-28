Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Hacker höhnt über NÖ-Patienten
© APA /GEORG HOCHMUTH

Frechheit

Hacker höhnt über NÖ-Patienten

28.04.26, 14:54
Teilen

Zwar haben die meisten Niederösterreicher die „Unendliche Geschichte“ des Gastpatienten-Streits“ schon einigermaßen satt, doch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat jetzt ein Schäuflein draufgelegt. Für Viele eine Unverschämtheit! 

Hacker macht sich offenbar über Niederösterreich lustig. Auf Landeskritik antwortet er grinsend: "Ja, genau, endlich richtig verstanden" – er sei also tatsächlich schuld daran, dass Niederösterreichs erfolgreiches Gesundheitsmodell zerstört werden und Patienten aus dem „Lieblingsnachbarbundesland“ in Wiens Spitälern abgewiesen werden. Auch spottete Hacker über die "Propagandaschlacht" der niederösterreichischen ÖVP.

Hacker höhnt über NÖ-Patienten
© APA

Patientenanwalt: "Benachteiligung nach Postleitzahl inakzeptabel!" 

NÖ-Patientenanwalt Michael Prunbauer indes hält klar dagegen: Die Klage des von einem katholischen Ordensspital in Wien abgewiesenen NÖ-Patienten war richtig – und er sieht diesen auch im Recht! Denn: " Es war insgesamt richtig, einen Einzelfall als Präzedenzfall vors Gericht zu bringen. Eine Benachteiligung aufgrund der Postleitzahl ist und bleibt inakzeptabel."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen