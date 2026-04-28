Hacker höhnt über NÖ-Patienten

Zwar haben die meisten Niederösterreicher die „Unendliche Geschichte“ des Gastpatienten-Streits“ schon einigermaßen satt, doch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat jetzt ein Schäuflein draufgelegt. Für Viele eine Unverschämtheit!
Hacker macht sich offenbar über Niederösterreich lustig. Auf Landeskritik antwortet er grinsend: "Ja, genau, endlich richtig verstanden" – er sei also tatsächlich schuld daran, dass Niederösterreichs erfolgreiches Gesundheitsmodell zerstört werden und Patienten aus dem „Lieblingsnachbarbundesland“ in Wiens Spitälern abgewiesen werden. Auch spottete Hacker über die "Propagandaschlacht" der niederösterreichischen ÖVP.
Patientenanwalt: "Benachteiligung nach Postleitzahl inakzeptabel!"
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NÖ-Patientenanwalt Michael Prunbauer indes hält klar dagegen: Die Klage des von einem katholischen Ordensspital in Wien abgewiesenen NÖ-Patienten war richtig – und er sieht diesen auch im Recht! Denn: " Es war insgesamt richtig, einen Einzelfall als Präzedenzfall vors Gericht zu bringen. Eine Benachteiligung aufgrund der Postleitzahl ist und bleibt inakzeptabel."