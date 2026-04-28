Hacker höhnt über NÖ-Patienten

Zwar haben die meisten Niederösterreicher die „Unendliche Geschichte“ des Gastpatienten-Streits“ schon einigermaßen satt, doch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat jetzt ein Schäuflein draufgelegt. Für Viele eine Unverschämtheit!

Hacker macht sich offenbar über Niederösterreich lustig. Auf Landeskritik antwortet er grinsend: "Ja, genau, endlich richtig verstanden" – er sei also tatsächlich schuld daran, dass Niederösterreichs erfolgreiches Gesundheitsmodell zerstört werden und Patienten aus dem „Lieblingsnachbarbundesland“ in Wiens Spitälern abgewiesen werden. Auch spottete Hacker über die "Propagandaschlacht" der niederösterreichischen ÖVP.

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Patientenanwalt: "Benachteiligung nach Postleitzahl inakzeptabel!"

NÖ-Patientenanwalt Michael Prunbauer indes hält klar dagegen: Die Klage des von einem katholischen Ordensspital in Wien abgewiesenen NÖ-Patienten war richtig – und er sieht diesen auch im Recht! Denn: " Es war insgesamt richtig, einen Einzelfall als Präzedenzfall vors Gericht zu bringen. Eine Benachteiligung aufgrund der Postleitzahl ist und bleibt inakzeptabel."