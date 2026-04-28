Angestellte gefesselt: Tankstellen-Räuber in Haft

Der Slowake soll eine Angestellte bedroht und gefesselt sowie Bargeld aus der Kassa geklaut haben.

NÖ. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) ist ein 41-Jähriger in seiner slowakischen Heimat festgenommen und nach Österreich ausgeliefert worden. Der geständige Beschuldigte wurde laut Polizeiangaben vom Dienstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er soll am 17. März eine Angestellte der Tankstelle gefesselt sowie mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Geld aus der Kassenlade entnommen haben.

Betreten hatte der unmaskierte Täter die Tankstelle gegen 21.45 Uhr. Zunächst dürfte der Mann den Kauf diverser Artikel im Shop vorgegeben haben. Als die Angestellte dann die Kasse öffnete, zog der Beschuldigte jedoch plötzlich eine silberne Faustfeuerwaffe aus seiner Umhängetasche und bedrohte die Frau damit.

Angestellte an Spülkasten gefesselt

Nach der Entnahme von Barem aus der Kassenlade drängte der Täter die Mitarbeiterin in den Lagerbereich, wo er sie mit Kabelbindern an einen Spülkasten fesselte. Dennoch konnte die Frau - sie blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock - eine Kollegin telefonisch vom Überfall informieren, die wiederum Anzeige bei der Polizei erstattete.

Der 41-jährige Slowake wurde nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich und des Bundeskriminalamts ausgeforscht und am 26. März auf Basis eines europäischen Haftbefehls in seinem Heimatland festgenommen. Die verwendete Tatwaffe wurde sichergestellt. Am vergangenen Donnerstag wurde der Beschuldigte nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme gab der 41-Jährige den Raubüberfall und auch die Freiheitsentziehung der Angestellten zu. Geständig war der Mann auch zu zwei Einbruchsdiebstählen in Kerzenautomaten am Friedhof in Bruck an der Leitha im Jahr 2023, bei denen er Bargeld gestohlen hatte. "Erhebungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden seitens der Ermittler des Landeskriminalamtes fortgeführt", betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.