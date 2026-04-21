Pokémon-Fans aufgepasst: Diese Kollektion wird gerade immer seltener!

Wenn Sie sich aktuell für Pokémon-Sammelkarten interessieren, sollten Sie jetzt genauer hinsehen.

Die Pokémon Erste-Partner Illustrations-Kollektion Serie 1 gehört zu den Sets, die zunehmend schwer zu bekommen sind. Gleichzeitig zeigt der Preisvergleich auf idealo.at, dass sich aktuell ein besonders attraktiver Einstiegspreis ergibt.

Warum diese Box aktuell so gefragt ist

Die Erste-Partner-Kollektion richtet sich gezielt an Fans der klassischen Pokémon-Generationen. Sie verbindet bekannte Charaktere mit neuen Karten und sorgt damit für einen Mix aus Nostalgie und Sammelwert.

Für Sie bedeutet das: ein Set, das sowohl zum Öffnen als auch zum Sammeln interessant ist.

Pokémon Erste-Partner Illustrations-Kollektion Serie 1 © idealo.at

Sie erhalten eine kompakte Kollektion mit 3 Boosterpacks, insgesamt 23 Karten sowie zusätzlichen Extras wie einem Stickerbogen. Gerade diese Kombination macht die Box vielseitig und sorgt für Spannung beim Öffnen.

Seltenheit wird zum entscheidenden Faktor

Ein zentraler Punkt bei Pokémon-Produkten ist die Verfügbarkeit. Viele Kollektionen sind nur begrenzt im Umlauf und verschwinden nach einiger Zeit aus dem Handel.

Wenn Sie regelmäßig auf idealo vergleichen, fällt auf, dass genau solche Boxen häufig im Preis steigen, sobald sie seltener werden.

Für Sie bedeutet das: Wer früh kauft, sichert sich oft nicht nur den besseren Preis, sondern auch die Verfügbarkeit.

Preisvorteil laut idealo.at

Pokémon Erste-Partner Illustrations-Kollektion Serie 1 © idealo.at

Aktuell ist die Kollektion laut idealo.at bereits ab 17,99 € erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von rund 28 Prozent im Vergleich zu vorherigen Preisen.

Gerade im Pokémon-Bereich ist das bemerkenswert, da viele Produkte langfristig eher teurer als günstiger werden.

Für Einsteiger und Sammler interessant

Ob Sie gerade erst mit Pokémon-Karten beginnen oder Ihre Sammlung erweitern möchten – diese Kollektion bietet einen guten Einstieg. Sie kombinieren Spielspaß mit Sammelpotenzial und profitieren gleichzeitig vom aktuellen Preis.

Fazit

Die Pokémon Erste-Partner Illustrations-Kollektion Serie 1 ist aktuell eine der spannenderen Optionen auf dem Markt. Sie verbindet bekannte Pokémon mit begrenzter Verfügbarkeit und einem attraktiven Preis.

Ein Blick auf idealo lohnt sich hier besonders, denn gerade bei solchen Sets gilt: Was heute noch verfügbar ist, kann schon bald deutlich schwerer zu bekommen sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

