Haus in Flammen: Zwei Jugendliche gerettet

Die beiden Jugendlichen mussten nach einer Erstversorgung ins Spital.

NÖ. Die Feuerwehr musste zu einem Brand am Sonntagabend in Langenlebarn ausrücken. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand ein Teil des Erdgeschosses des Hauses bereits in Flammen. Im Gebäude hatte sich bereits dichter Rauch entwickelt und ausgebreitet.

© DOKU-NÖ ×

Zwei Jugendliche befreit

Unter schwerem Atemschutz mussten die Feuerwehrleute das Feuer bekämpfen. Zwei Jugendliche waren zu dieser Zeit noch im 1. Stock des Wohnhauses eingesperrt. Sie mussten mit Hilfe einer Leiter aus dem Gebäude befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch das Rote Kreuz mussten die Jugendlichen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden.

© DOKU-NÖ ×

Der Brand konnte bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wie und wo das Feuer ausgebrochen war, wird noch ermittelt.