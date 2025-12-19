Teenie (16) sticht mit Klappmesser auf Bruder ein

Ein Streit zwischen zwei kasachischen Brüdern eskalierte völlig.

Ein 16-Jähriger hat am Freitagvormittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten seinen drei Jahre älteren Bruder bei einem Streit mit einem Klappmesser verletzt. Die Verletzungen am Kopf waren nicht lebensgefährlich, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Das Opfer wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. In der Wohnung, in der auch die Mutter der kasachischen Familie anwesend war, wurden das Messer und ein Schlagring des 16-Jährigen sichergestellt.

Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Tatverdächtigen aus. Der 16-Jährige befand sich am späten Freitagnachmittag noch in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.