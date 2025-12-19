Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Klappmesser
© APA

Streit in Favoriten

Teenie (16) sticht mit Klappmesser auf Bruder ein

19.12.25, 16:44
Teilen

Ein Streit zwischen zwei kasachischen Brüdern eskalierte völlig. 

Ein 16-Jähriger hat am Freitagvormittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten seinen drei Jahre älteren Bruder bei einem Streit mit einem Klappmesser verletzt. Die Verletzungen am Kopf waren nicht lebensgefährlich, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Das Opfer wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. In der Wohnung, in der auch die Mutter der kasachischen Familie anwesend war, wurden das Messer und ein Schlagring des 16-Jährigen sichergestellt.

Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Tatverdächtigen aus. Der 16-Jährige befand sich am späten Freitagnachmittag noch in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden