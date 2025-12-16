"Das Beste kommt noch": Trump kündigt Rede an die Nation an

US-Präsident Donald Trump hat für Mittwoch eine Rede an die Nation angekündigt.

Die Ansprache aus dem Weißen Haus werde um 21.00 Uhr beginnen (03.00 Uhr Donnerstag MEZ), schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Es war ein großartiges Jahr für unser Land", fügte der Rechtspopulist mit Blick auf seine Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner an. "Und das Beste kommt noch." Das Thema der Rede ließ Trump offen.

Er schrieb auf der Plattform Truth Social an seine US-amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger lediglich, er freue sich, sie dann zu "sehen". Trumps Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte dem TV-Sender "Fox News" zur Rede, es gehe um "historische Errungenschaften" des Präsidenten in diesem Jahr, und es werde auch ein Ausblick auf das nächste Jahr gemacht. Im Jänner wird es ein Jahr her sein, dass Trumps zweite Amtszeit begann.

US-Präsidenten nutzen Reden an die Nation für bedeutende Momente, wichtige Ankündigungen oder dafür, die eigene Politik zu erklären.