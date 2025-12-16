Trump-Zustimmung sinkt auch bei Republikanern

Die Zustimmung zur Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump sinkt einer Umfrage zufolge auch unter den Anhängern seiner Republikanischen Partei.

Noch 72 Prozent der Republikaner bewerteten seinen wirtschaftspolitischen Kurs positiv, wie aus der am Sonntag abgeschlossenen Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Anfang Dezember waren es noch 78 Prozent.

Unter allen US-Bürgern sank die Zustimmung zu seiner Wirtschaftspolitik auf 33 Prozent, den niedrigsten Wert in diesem Jahr. Die allgemeine Zustimmung zu Trumps Amtsführung ging demnach auf 39 Prozent zurück, nach 41 Prozent Anfang Dezember. Mitte November war sie auf 38 Prozent gefallen. Bei seiner Amtseinführung im Jänner lag sie bei 47 Prozent.

Inflation bleibt hartnäckig

Trump hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Die Inflation ist jedoch auch unter seiner Regierung hartnäckig hoch geblieben und liegt bei knapp drei Prozent. Dies ist mehr als die zwei Prozent, die von den Verantwortlichen als besser für die Wirtschaft angesehen werden. Die Zustimmung zu Trumps Politik im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten sank der Umfrage zufolge auch auf 27 Prozent von 31 Prozent Anfang des Monats.

An der Online-Umfrage nahmen landesweit 1016 Personen teil. Die Fehlertoleranz betrug drei Prozentpunkte.