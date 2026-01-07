Heimatgefühl am Bauernbundball NÖ 2026

Am 10. Jänner ist es wieder soweit: Der Bauernbund lädt zum 82. NÖ Bauernbundball und eröffnet mit dem größten blau-gelben Treffpunkt Wiens die Ballsaison 2026!

Auch heuer haben sich die Organisatoren rund um den neuen Ballobmann Christoph Metzker einige Neuerungen überlegt: Zum Beispiel enthält jede Eintrittskarte einen Konsumgutschein im Wert von 10 Euro für ein Glas Niederösterreichischen Qualitätswein und ein original Waldviertler Mohnzelt der Firma Waldland.

Der Ball als gesellschaftliches Highlight

Der NÖ Bauernbundball ist weit mehr als nur eine Ballnacht für den Bauernstand. In all seinen Facetten ist der Ball ein gesellschaftliches Ereignis, das in den unterschiedlichsten Bereichen hohe Anerkennung genießt. Politik, Wirtschaft, Volkskultur und Gesellschaft. Alle treffen sich in Wien, um gemeinsam Niederösterreich hochleben zu lassen. Dieser Austausch macht den Ball nicht nur zu einem beliebtem Ereignisse im Land, sondern auch zu einem bedeutenden Treffpunkt, der über die Bundeshauptstadt und das bevölkerungsreichste Bundesland Niederösterreich hinaus strahlt.

Regionaler Genuss, Tanz und Einzug

In der Kulinarik setzen die Ballverantwortlichen auf Regionalität und Qualität. Das Traditionsunternehmen Waldland präsentiert Köstlichkeiten aus dem Waldviertel, die Österreich auf köstliche Weise erlebbar machen. Das Herzstück des traditionellen Fahneneinzugs bildet die junge Generation der landwirtschaftlichen Fachschulen, die mit Stolz die Fahnen tragen, ein Symbol für Zukunft und Zusammenhalt. Auch die Volkstanzgruppen sorgen für bleibende Eindrücke des Brauchtums. Außerdem wirkt die Landjugend Niederösterreich auch heuer am Ball aktiv mit. Die Milchbar, der „Most trifft Wein“-Bereich, der sehr beliebte Melkwettbewerb und zahlreiche weitere Projekte werden von der Landjugend für den Ball umgesetzt.

Blumenmeer in Wien

Alle Ballgäste erwartet auch heuer wieder über 20.000 Blumen im Ballsaal: Die NÖ Gärtner verwandeln das Austria Center in ein prachtvolles Blumenmeer. „Unsere Gärtnerinnen und Gärtner leisten Jahr für Jahr Beeindruckendes. Sie verwandeln den Ballsaal in ein farbenprächtiges Blumenmeer, das unserem Ball seinen ganz besonderen Charakter gibt“, betont Metzker bei seinem Premierenball als Ballobmann.