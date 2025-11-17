Himberger sind Staatsmeister im Palatschinkenschupfen

Die "Himberger Kreation" ist ihr Favorit. Die Palatschinke ist dabei gefüllt mit Himbeermarmelade und zerbröselten Mannerschnitten, flambiert mit dem selbst-gebrannten Nuss-Schnaps von Opa Hamp. David Hamp und Gabriel Marteau sind die "Staatsmeister im Palatschinkenschupfen“.

Eine neue Studie zeigt, dass die Palatschinke die drittliebste Mehlspeise der Österreicher ist. Dass es für den Spaß am feinen Gericht allerdings schon ein bisschen mehr braucht als nur Mehl, Milch und Eier, haben David Hamp und Gabriel Marteau nun ein für alle Mal bewiesen: Mit Feingefühl, echter Leidenschaft und lockerem Handgelenk haben sich die beiden Himberger (Bezirk Bruck/Leitha) den Staatsmeistertitel im Palatschinkenschupfen geholt. Die Traditionsmühle Fini’s Feinstes vergab damit erstmals diesen ehrenvollen Titel, anlässlich des neuen Bio-Palatschinkenmehls.

© Fini's Feinstes

Menschen aus allen Bundesländern haben Videos ihrer eindrucksvollen Techniken eingereicht – und die Videos gingen mit über zwei Millionen Views viral. Mehr als 100 Videos erreichten die Jury und die fünf besten Schupfer zeigten ihr Können schließlich beim Finale am 13. November in Wien. David Hamp und Gabriel Marteau erschupften sich hier den ersten Platz und damit den Titel "Staatsmeister im Palatschinkenschupfen“.

Durch pure Palatschinken-Leidenschaft zum Staatsmeister-Titel

"Wir haben schon in unserer Kindheit gemeinsam Palatschinken gegessen. Bis heute verbinden wir das Palatschinkenessen mit Freundschaft und Zusammenkommen. Das Rezept ist heute noch immer das gleiche wie damals – das von unseren Müttern, die es wiederum von den Omas haben“, so die beiden 26-Jährigen. Die zwei Freunde haben 2024 sogar den Verein „Palatschinkenfreunde Himberg“ gegründet: Dieser kam zustande, weil die beiden Hobbyfußballer nach dem Training gerne die Palatschinken auf ihre Teller schupfen, zusammensitzen und dabei plaudern. Viele andere Freunde konnten sie mit dieser Leidenschaft anstecken, der Verein hat bereits rund 20 Mitglieder.

© Fini's Feinstes

Ihr Geheimtipp für erfolgreiche Palatschinken-Saltos in luftigen Höhen: "Man braucht eine richtig heiße Pfanne und man muss aus dem Handgelenk schupfen. Beim Teig ist wichtig, dass er nicht reißt – da macht das richtige Mehl den Unterschied“, so die Schupf-Staatsmeister. Und wenn man die beiden nach ihrem Lieblingsrezept fragt, dann strahlen die Augen: "Die ‚Himberger Kreation‘ ist mein Favorit. Die Palatschinke ist gefüllt mit Himbeermarmelade und zerbröselten Mannerschnitten, flambiert mit dem selbst-gebrannten Nuss-Schnaps von Opa Hamp.

Wir schließen uns der Gratulantenschar an.