Hochwasser verhindert Nächtigungs-Rekord in Krems

Die Kremser Beherbergungsbetriebe waren im vergangenen Jahr bei den Nächtigungen auf Rekordkurs - doch das Hochwasser im September bremste den Höhenflug.

Die Stadt Krems ist eine beliebte Destination für Urlauber und Geschäftsreisende. Insgesamt 248.764 Nächtigungen im Jahr 2024 bedeuten eine Steigerung von 3,7 Prozent im Vergleich zu 2023 mit 239.554 Nächtigungen. Damit lag man im vergangenen Jahr nur noch 3,12 Prozent hinter dem Rekordwert von 2019 mit 256.523 Nächtigungen – dem stärksten Tourismusjahr bisher in Krems. Das Hochwasser im September sorgte jedoch für eine Stornierungswelle bis in den Oktober hinein. Andernfalls wäre 2024 vermutlich der Rekordwert von 2019 noch übertroffen worden. "Die Stadt Krems boomt derzeit in vielen Bereichen. Es freut mich, dass die Nächtigungszahlen fast den Rekordwert von 2019 erreicht haben. Wir leben in einer Stadt, in der andere Urlaub machen", kommentiert Bürgermeister Peter Molnar die positive Entwicklung im Bereich Tourismus.

Meisten Gäste kamen aus Wien

Auch 2024 kamen die meisten Übernachtungsgäste aus Österreich (52,2 Prozent). Und hier vor allem aus der näheren Umgebung: Die meisten Gäste reisten aus Wien an (32.615 Nächtigungen bzw. 13,1 Prozent), dicht gefolgt von Niederösterreich (27.041 Nächtigungen bzw. 10,9 Prozent) und Oberösterreich (26.360 Nächtigungen bzw. 10,6 Prozent). Der Anteil der ausländischen Gäste lag bei 47,8 Prozent, wobei die Deutschen mit 26,8 Prozent die größte Gruppe bildeten. Im Durchschnitt verbrachten die Gäste 1,9 Tage in Krems. Aktuell gibt es in Krems 87 Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 2.421 Betten.

Krems im Sommer besonders beliebt

"Der Tourismus ist trotz niederösterreichweiter Hochwasserkrise im September nicht nur stabil geblieben, sondern gegenüber 2023 weitergewachsen. Am stärksten waren wieder die Sommermonate Juli und August, die auch überdurchschnittlich um 9,5 bzw. 15 Prozent zugelegt haben", verdeutlicht Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung, Kultur und Tourismus am Magistrat Krems. Elisabeth Winkler vom Stadtmarketing Krems ergänzt: "Der Tourismus in unserer Stadt entwickelt sich stetig nach oben – das ist eine erfreuliche Entwicklung, die zeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Besonders freue ich mich, mit starken Partnern neue Initiativen setzen zu können, wie die Kremser (W)Einblicke. Solche Projekte bringen nicht nur frischen Wind, sondern beleben den Tourismus nachhaltig und schaffen einzigartige Erlebnisse für unsere Gäste.“