Höchste Kartenerlöse aller Zeiten im Festspielhaus St. Pölten

Rekordzahlen auf ganzer Linie und ein klingender Kassenabschluss. Mit mehr als 1,1 Millionen Euro erzielte das Festspielhaus St. Pölten die höchsten Kartenerlöse seiner Geschichte.

Das Festspielhaus St. Pölten ist Österreichs großes internationales Premieren- und Koproduktionshaus für zeitgenössischen Tanz. In der Saison 2024/2025 zeigten Größen wie Sidi Larbi Cherkaoui, Hofesh Shechter oder Emanuel Gat ihre neuesten Stücke als Festspielhaus-Koproduktionen erstmals auf einer heimischen Bühne. Mit Michèle Anne De Meys Sinfonia Eroïca, einem Klassiker der Avantgarde, blickte das Publikum zurück in die 90er-Jahre und mit Jan Martens, Oona Doherty oder Marcos Morau waren zukunftsweisende Positionen heutiger Shootingstars zu erleben.

Hohe Besucher-Akzeptanz

Das Festspielhaus St. Pölten hat bei 63 Eigenveranstaltungen mit 38.000 Besuchern eine Auslastung von 86,2 Prozent erzielt. In der vorangegangenen Spielzeit waren 73 Eigenveranstaltungen mit rund 40.000 Gästen verzeichnet worden. Das entsprach 82,8 Prozent Auslastung. Die Kartenerlöse stiegen im Jahresabstand von knapp 988.000 auf 1,123 Millionen Euro. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus 2017/18 von 1,066 Millionen Euro übertroffen.

"Mit großer Freude und Dankbarkeit blicke ich auf eine überaus erfolgreiche Saison 2024/2025 im Festspielhaus St. Pölten zurück. Unter dem Motto ‚Ich erhebe meine Stimme‘ haben wir in dieser Spielzeit vielfältige künstlerische Stimmen und Positionen erfahrbar gemacht", so die Künstlerische Leiterin Bettina Masuch.

Neue Saison startet Ende September

Die Saison 2025/2026 startet am Freitag, 26. und Samstag, 27. September mit dem spanischen Choreografie-Shootingstar Marcos Morau und einem hypnotischen Spiel rund um den Flamenco.

Shootingstar Marcos Morau lädt zu einem hypnotischen Spiel rund um den Flamenco. © Merche Burgos

Davor veranstaltet das Festspielhaus zwei Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz: Das Programm von Tonkünstler & Friends steht am Donnerstag, 11. September mit Gästen wie Katharina Straßer und 5/8erl in Ehr’n ganz im Zeichen des Weins. Pop am Dom vereint am Samstag, 13. September mit The Dresden Dolls, Jehnny Beth und Dry Cleaning Punk-Cabaret, Indie-Rock und Elektro-Exzess.