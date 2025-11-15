›ILLUMINA‹ verwandelt den Schlosspark Laxenburg zum Jubiläum in ein leuchtendes Märchen

Österreichs größter Lichtergarten feiert seinen 5. Geburtstag und kehrt mit einem komplett neu gestalteten und noch spektakuläreren Rundweg zurück. Das Motto „5 Jahre Magie, Licht & Staunen“ mit vielen neuen Highlights. Bis 11. Jänner.

Magischer Winterzauber © Lichtergarten GmbH

5 Jahre Lichterzauber – unglaublich, wie viel Magie in diesen Park passt!Was ILLUMINA im Jubiläumsjahr bietet, ist ein spektakuläres Gesamterlebnis – poetisch, verspielt und technisch beeindruckend zugleich. Und man ertappt sich dabei, wie man zum Kind wird - staunend, lächelnd und erfüllt von einem Zauber, der schwer zu beschreiben ist – man muss es selbst erlebt haben.

Ein See aus Lichtern - ein funkelndes Schauspiel für alle Sinne © Lichtergarten GmbH/Culture Creative

Über drei Kilometer Staunen – und ich staune mit

Seit 2020 pilgern jährlich über 100.000 Besucherinnen und Besucher ins winterliche Laxenburg. Doch was sich heuer auf dem über drei Kilometer langen romantischen Rundweg entfaltet, übertrifft erneut alle Erwartungen – und lässt selbst Stammgäste ungläubig staunen.

Xmas-Flair am Candywalk. © Lichtergarten GmbH/Kat-Gollock

Man fragt sich jedes Jahr, wie noch mehr Lichtkunst, Effekte und Inszenierungen möglich sein können; und trotzdem gelingt es ILLUMINA erneut: Internationale Lichtkünstlerinnen und Lichtkünstler verwandeln den Park in eine Erlebniswelt, die noch spektakulärer, intensiver und fantasievoller wirkt als je zuvor. Ein bisschen britisches Weihnachtsflair bietet da der Candylandwalk. In die Welt der 3-D-Bilder taucht man am Kaleido Walk ein – einfach die bereitgestellte 3D-Brille aufsetzen und los geht’s.

Wenn Wasser tanzt und gbunt tanzt: Die funkelnde Wassershow verzaubert den ganzen Garten © Lichtergarten GmbH

Laser-, Wasser- und Projektionsshows: Magische Erlebnisse für die ganze Familie

Und dann die Laser- und Wassershow am Burgteich – ein Spektakel! Die farbenprächtigen weihnachtlichen Projektionen auf der ehrwürdigen Franzensburg? Ein visuelles Feuerwerk, das Geschichte und Hightech vereint.

Der sprechende Baum erzählt eine neue Geschichte © Lichtergarten GmbH

Der berühmte „Sprechende Baum“ meldet sich ebenfalls zurück – mit einer neuen Geschichte für seine kleinen Fans. Dazu kommen zahlreiche neue Lichtkunstwerke, die nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen einladen – mit modernster Lichttechnik und eindrucksvollen interaktiven Effekten, die pulsieren, reagieren, leben – jedenfalls fühlt es sich so an.

Wenn die Nacht lächelt: Lustige Smileys bringen den Lichtergarten zum Strahlen © Lichtergarten GmbH

Zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs laden mit traditionellen und winterlichen Schmankerln wie Erdäpfelgulasch, Käsespätzle oder Kaiserschmarrn erneut zum Rasten und Genießen ein. Natürlich dürfen Punsch & Glühwein nicht fehlen. Probieren Sie unbedingt den Marillenpunsch. Die Franzsensburg präsentiert sich als Winter-Wonderland mit Lagerfeuer. Hier dürfen die Kids auch Marshmallows grillen.

Kids-Action: Ball Light Tunnel © Lichtergarten GmbH/Florian Marten

Anreise ohne Stress und 52 Euro sparen mit dem Premiumticket

Wer dieses magische Jubiläum erleben möchte, kann entspannt anreisen. Drei kostenlose Parkplätze in Gehdistanz erleichtern die Fahrt mit dem Auto. Noch komfortabler: Der Shuttlebus vom Wiener Hauptbahnhof, der Besucher freitags bis sonntags direkt zum Eingang bringt.

Ermäßigte Premiumtickets gibt’s online auf www.ticket24.at. Als Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) kann man damit insgesamt 52 Euro sparen. Darüber hinaus sind die Eintrittskarten an einem beliebigen Tag und Uhrzeit und innerhalb der Öffnungszeiten (bis 11. Jänner 2026) gültig.

Öffnungszeiten

bis 06.01.26 täglich von 16.30 bis 22Uhr.

07.01.26 bis 11.01.26 täglich von 17 bis 22 Uhr.

Kein Betrieb am 24.12.2025.Letzter Einlass 19:30 Uhr.