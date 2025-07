Interrail-Initiative bringt NÖ-Jugend auf Europas Schienen

167 Jugendliche aus Niederösterreich dürfen sich über ein kostenloses Interrail-Ticket freuen. Jetzt heißt es Koffer packen, einsteigen und die Vielfalt Europas erleben.

167 Jugendliche aus Niederösterreich haben in der zwölften Runde der Initiative „Discover EU“ kostenlose Interrail-Tickets erhalten. „Jungen Menschen die Chance zu geben, die Länder der Europäischen Union per Bahn kostenfrei zu bereisen, ist ein wichtiger Beitrag zur besten Zukunft für unsere Jugend. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen aus Niederösterreich an dieser Aktion teilnehmen und auch ein Ticket erhalten haben. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Europaweit konnten sich von knapp 160.000 Bewerbern 35.753 Jugendliche über gratis Interrail-Tickets freuen. Von 4.573 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden 715 Gewinner auserkoren. „Die Nachfrage nach den gratis Interrail-Tickets steigt Jahr für Jahr. Hier tun sich vor allem Jugendliche aus Niederösterreich hervor, die vergleichsweise viele Tickets ergattern konnten. Für Jugendliche aus unserem Bundesland hat diese Initiative einen tollen Mehrwert, denn seit 2018 wurden so 1.599 Interrail-Tickets an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich vergeben“, unterstreicht Mikl-Leitner.

Die Gewinnerinnen und Gewinner haben nun die Möglichkeit, zwischen Juli 2025 und Mai 2026 für 30 Tage die Europäische Union zu bereisen. Die nächste Bewerbung für Interrail-Tickets wird im Oktober 2025 erwartet.