"Jede Minute zählt": Werbepreis für FAST-Schlaganfall-Kampagne

Die Kampagne „FAST“ – im Auftrag des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds von der Agentur Reichl und Partner entwickelt und umgesetzt - wurde beim n ADGAR-Award des Verbands der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) mit dem dritten Platz in der Kategorie "Soziales und Karitatives“ ausgezeichnet.

"Das Zentrum der Kampagne kann im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden: das rasche Erkennen eines Schlaganfalls. Mit der einfachen FAST-Regel zeigen wir den Menschen, worauf es ankommt und wie sie im Notfall richtig handeln. Es ist somit gelungen, ein medizinisch relevantes Thema klar verständlich und wirkungsvoll zu kommunizieren. Also Information, die ankommt und Leben retten kann“, erläutert Landesrat Martin Antauer (FPÖ) die Werbekampagne.

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Keine Zeit verlieren

Der vom Verband der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) vergebene Werbepreis ADGAR ist eine sehr renommierte Auszeichnung der österreichischen Werbebranche. Prämiert werden die besten Sujets des Jahres.

Landesrat Martin Antauer (FPÖ). © FPÖ NÖ

FAST bedeutet Face, Arm, Speech, Time. Wenn also ein Mundwinkel hängt, ein Arm schwach ist und/oder die Zunge verknotet ist, dann gilt: Keine Zeit verlieren und den Notruf wählen. "Die erfolgreiche Umsetzung ist das Ergebnis einer sehr starken Zusammenarbeit zwischen dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und der Agentur Reichl und Partner. Mein Dank und meine Anerkennung gelten allen Beteiligten“, so Antauer abschließend.