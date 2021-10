Der Grund seien die hohen Corona-Infektionszahlen.

Ab 8. November sind in Niederösterreich Besuche in der Nachtgastronomie und Veranstaltungen über 500 Personen nur mehr für Geimpfte und Genesene möglich. Beide Bereiche können dann nur mehr geimpft oder genesen betreten werden. In Museen und Bibliotheken sowie im gesamten Handel (also auch in Einkaufszentren) wird es künftig wieder eine FFP2-Maskenpflicht in Niederösterreich geben.

Mehr dazu in Kürze ...