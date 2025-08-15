Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Job-Kahlschlag in Pitten: Sozialplan für 52 Mitarbeiter steht
© Papierfabrik Pitten

Papierfabrik

Job-Kahlschlag in Pitten: Sozialplan für 52 Mitarbeiter steht

15.08.25, 12:44
Teilen

Die Nachricht traf viele Beschäftigte der Hamburger Papierfabrik in Pitten wie ein Schlag. 52 Jobs fallen weg, weil eine Papiermaschine ihren wirtschaftlichen Dienst quittiert. Jetzt soll eine Arbeitsstiftung neue Perspektiven eröffnen. 

Stellenabbau bei Papierfabrik Pitten in NÖ: Einigung auf Sozialplan

Für den geplanten Abbau von 52 der 322 Stellen in der Hamburger Papierfabrik in Pitten (Bezirk Neunkirchen) ist Donnerstagnachmittag ein Sozialplan vereinbart worden. Die Prinzhorn Gruppe habe "umfassende Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Situation für die Betroffenen und ihre Familien abzufedern", hieß es. Zudem werde auf freiwilliger Basis eine Arbeitsstiftung ins Leben gerufen. Als Ursache für die Kündigungen gilt die Stilllegung einer Papiermaschine.

Bereits im Laufen seien erste Programme, um Betroffenen den Übergang in eine neue Beschäftigung zu erleichtern, teilte das Unternehmen mit. Die Arbeitsstiftung sehe Unterstützung für die rasche Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt, Weiterbildungs- bzw. Umschulungsmaßnahmen vor.

Der Stellenabbau bei Hamburger Containerboard in Pitten war Ende Juli im Rahmen einer Betriebsversammlung angekündigt worden. Neben der Papiermaschine 3, die den Angaben zufolge nicht mehr kostendeckend produzieren kann, wird auch der Wirbelschichtkessel stillgelegt. Die Fabrik in Pitten wurde vor 172 Jahren gegründet. Sie zählt zu den regional wichtigen Arbeitgebern in der Buckligen Welt und ist das Stammhaus der international agierenden Prinzhorn Group mit mehr als 10.000 Beschäftigten in 16 Ländern

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden