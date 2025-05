Justizanstalt Gerasdorf mit neuer Führung

Ein Wechsel an der Spitze, ein Gefängnis am Limit. In der Justizanstalt Gerasdorf übernimmt Angelika Stoschka das Kommando. Die engagierte Juristin kennt die Anstalt genau und setzt auf Arbeit statt Resignation.

Die Justizanstalt Gerasdorf hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Aus dem Jugendgefängnis wurde eine Einrichtung für junge Straftäter zwischen 18 und 30 Jahren. Am Freitag übernahm die Juristin Angelika Stoschka die Leitung. Sie war bereits an der Umstrukturierung maßgeblich beteiligt. Heute lernen die Insassen in Gerasdorf Berufe wie Friseur oder Tischler. Eine eigene Berufsschule hilft beim Neustart. Fast alle Häftlinge arbeiten oder machen eine Ausbildung. Doch es wird eng. Die Anstalt ist voll, alle Zellen sind belegt. Mehr Personal gibt es nicht. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) spricht von notwendigen Änderungen. Trotz allem bleibt der Tagesablauf klar geregelt. Struktur und Perspektive stehen im Fokus.