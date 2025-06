Kampwald: Ein grünes Paradies für Krems und Zwettl

Der Naturpark Kampwald im Waldviertel soll in den kommenden zwei Jahren fertiggestellt sein.

Das Waldviertel bekommt mit dem "Kampwald" bis spätestens 2028 seinen eigenen Nationalpark. Geplant ist ein Naturjuwel auf 3.100 Hektar, was rund 4.300 Fußballfeldern entspricht. Das Herzstück bildet das idyllische Dobratal mit 260 Hektar unberührter Landschaft. Orte wie Ottenstein, Dobra, Waldreichs und Reichhalms sind dann mittendrin statt nur dabei. Damit wird der Kampwald der dritte Nationalpark in Niederösterreich – und der siebente in ganz Österreich.

Als Nationalpark soll der Kampwald sanft bewirtschaftet und touristisch genutzt werden dürfen. Spazieren, staunen und die Natur genießen – das sind die Pläne der Verantwortlichen hinter dem Großprojekt. Die Kosten von insgesamt 14 Millionen Euro teilen sich Bund und Land, wobei der Bund bereits sieben Millionen Euro aus dem Biodiversitätsfonds zugesagt hat.

Ein eigenes Proponentenkomitee rund um LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Schleritzko und lokale Vertreter wurde nun diesbezüglich gegründet. Ihr Ziel: Die Natur schützen und gleichzeitig der Region frisches Leben einhauchen. Bezirkshauptmann Peham, Forstdirektor Reichenvater und Bürgermeister Graf zeigten sich beim jüngsten Medientermin überzeugt: Der Kampwald ist ein echter Gewinn fürs ganze Waldviertel!