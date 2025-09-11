"Kein Maskottchen": Elchtourismus schadet Emil

Tierschutz Austria hat am Donnerstag einmal mehr vor "Elchtourismus" gewarnt. Der Hype um Emil gefährde das Tier, wurde in einer Aussendung betont. Meldungen über weitere Sichtungen des Elchs gab es am Donnerstag vorerst nicht.

Davor freute sich die Marktgemeinde Krumnußbaum (Bezirk Melk) über den Besuch des Geweihträgers, wie auf der Website zu lesen ist. Emil sei "ein Wildtier, kein Maskottchen", betonte Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, in einer Aussendung. Der Besuch in Niederösterreich sei nicht so ungewöhnlich.

"Elche waren bis ins 17. Jahrhundert auch in Mitteleuropa heimisch, einzelne Tiere durchqueren immer wieder Regionen wie das Waldviertel." Emil sei demnach "ein seltener, aber keineswegs exotischer Gast", so Scheidl.

Vorerst kein Abschuss

Rechtlich sei der "Wahl-Niederösterreicher" sicher, so Tierschutz Austria: Elche zählten zwar zu den jagdbaren Arten, seien in Österreich jedoch ganzjährig geschont. Ein Abschuss wäre nur in absoluten Ausnahmefällen - etwa bei akuter Gefahr für die öffentliche Sicherheit - erlaubt.

Groß war ganz offensichtlich die Freude in Krumnußbaum über den Besuch des Geweihträgers, somit also wieder südlich der Donau, am Mittwoch. "Zuerst konnte man ihn gemütlich auf der Mitterfeldstraße spazieren sehen, ehe er seine Reise über den Silberberg fortsetzte", heißt es auf der Website.

Bürgermeister Bernhard Kerndler (ÖVP) sei es gelungen, "einige Schnappschüsse von dem besonderen Gast aufzunehmen". Man freue sich über Rückmeldungen und Berichte jener, die Emil ebenfalls gesichtet haben, ließ das Gemeindeamt wissen.

"Hype beenden"

"Wir wünschen uns, dass Emil sicher weiterziehen und ein geeignetes Revier finden kann. Das gelingt nur, wenn wir Menschen den Hype beenden und ihm die nötige Ruhe lassen", so Scheidl. Aber auch er ist interessiert: "Emil macht das gut! [...] seine bisherige Route ist spannend, niemand weiß wohin er genau will – aber es scheint, als hätte er ein Ziel vor Augen."