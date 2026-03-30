KI-Chatbot "CARDi“ rockt NÖ-CARD-Ausflügler

Mit 1. April startet die Niederösterreich-CARD – mit 17 neuen Ausflugszielen und dem digitalen Ausflugsassistenten CARDi.

Die Vorfreude steigt! Denn nicht nur der Frühling naht mit großen Schritten, sondern auch der Beginn einer neuen Ausflugssaison. Für viele Ausflugsziele ist nun die Winterruhe vorbei und es wird alles bereit gemacht für die Ausflugsgäste.

Jetzt ist die NÖ-CARD zurück!

© NÖ-CARD

Ab 1. April ist die Niederösterreich-CARD zurück – und die neue Saison hat es in sich! 365 Ausflugsziele, 17 davon brandneu, warten mit freiem Eintritt auf alle CARD-Fans.

Neu dabei sind heuer u.a. die Edelsteinpark-Arena Pöggstall, gleich drei neue Freibäder in Gablitz, Kilb und Retz, das Freizeitzentrum Langau, das Flugmuseum Aviaticum in Wiener Neustadt, ein Trampolinpark in Leobendorf, der Eislaufplatz Klosterneuburg sowie ein geführter Rundgang durch Eggenburg – und passend zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt gibt es exklusiv eine Stadttour durch St. Pölten, wo außerdem die Kids World und eine Boulderbar neu ins Programm aufgenommen wurden.

Das Highlight heuer

© NÖ-CARD

KI-Chatbot CARDi! Der smarte digitale Ausflugsassistent hilft ab sofort bei der Planung – egal ob Bergbahn, Naturpark, Stift oder Schloss. Einfach Wunschdatum eingeben, Region wählen, Inspiration holen – fertig.

Maßgeschneiderte Ausflugstipps

So schön ist nur der Schneeberg. © NÖ-CARD

"Künstliche Intelligenz hat auch in den Alltag vieler unserer CARD-Inhaber Einzug gehalten", so NÖ-CARD-Chef Klemens Wögerer. Alle Infos und CARDi-Chat gibt's unter niederoesterreich-card.at/cardi. Genau da setzt CARDi nämlich an: kein langes Suchen, kein Verpassen – der Bot liefert maßgeschneiderte Ausflugstipps auf Knopfdruck. Auf nach Niederösterreich also!