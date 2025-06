KinderKunstLabor begeistert mit 40.000 Gästen in nur einem Jahr

40.000 kleine und große Gäste haben im ersten Jahr das KinderKunstLabor in St. Pölten besucht.

Seit seiner Eröffnung lockt das KinderKunstLabor Kinder, Familien und Kunstbegeisterte in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Die laufende Gruppenausstellung „Papier, Stein, Schere“ lädt noch bis zum 31. August 2025 zum Entdecken und Experimentieren ein. Materialien wie Papier, Stoff, Gips und Knetmasse werden dabei neu erfahrbar gemacht. In offenen Werkstätten, Rundgängen und Workshops entstehen kreative Begegnungen mit der Kunst. Das Angebot bleibt auch in den Sommermonaten geöffnet und sorgt für abwechslungsreiche Ferien mit künstlerischem Tiefgang.

© NLK Pfeiffer

Die künstlerische Leiterin Mona Jas beschreibt das Haus als lebendigen Begegnungsort. "Das KinderKunstLabor ist kein Konsumraum. Es ist ein Ort, an dem sich Beziehungen entfalten – zwischen Menschen und Kunst, zwischen Generationen, zwischen Alltag und Imagination", erklärt sie.

Gemeinsame Kulturpolitik bringt neue Impulse

Das Projekt steht für die enge kulturelle Zusammenarbeit zwischen Land Niederösterreich und der Stadt St. Pölten. „Kultur St. Pölten 2024 hat gezeigt, was möglich ist, wenn Stadt und Land gemeinsam neue Wege gehen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Neubau des KinderKunstLabor mit der Neugestaltung des Altoonaparks war nur ein Teil eines größeren kulturellen Aufbruchs.

Zusätzliche Maßnahmen wie die Wiederbelebung der Ehemaligen Synagoge, die kulturelle Öffnung der Vereinsgebäude des Solektivs und die neue Nutzung des Löwinnenhofs als Ort für freie Kulturinitiativen zeigen den umfassenden Anspruch dieser Bewegung.

Begeisterung bei Besuchern und Politik

Die 40.000 Besuche in nur einem Jahr zeigen deutlich, wie groß das Interesse und die Akzeptanz dieses neuen Kulturraums sind. "Danke an alle, die uns im ersten Jahr besucht und das Haus gemeinsam mit dem Team geformt haben", sagt Mona Jas. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) lobt die Zusammenarbeit mit dem Land als "einmalig und äußerst konstruktiv".

Neben dem KinderKunstLabor sorgen weitere Formate wie das Festival StadtLandFluss, die Konzerte am Domplatz und das Nachhaltigkeitsprojekt „Stimmen der Wildnis“ für kulturelle Vielfalt in der Hauptstadtregion.