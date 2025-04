× Kino-Spektakel für Kids: Tulln wird zum Filmparadies

Film ab für die jüngsten Kinofans! Beim Kinder-Kurzfilmfestival "Kikeriki" in Tulln erwarten die Kleinen nicht nur spannende Helden-Geschichten, sondern auch gesunde Snacks, Mitmach-Workshops und jede Menge Spaß.

Vier Wochen lang heißt es: Film ab für die Kleinsten! Die Kunstwerkstatt Tulln wird vom 30. April bis 25. Mai zum gemütlichsten Kinder-Kino weit und breit. Immer mittwochs und sonntags gibt es insgesamt acht kunterbunte Nachmittage voller Kurzfilme, Geschichten und Spaß. Und das Beste? Schon 30 Minuten vor Filmstart gibt es eine gesunde Jause – Vitamine und Energie für echte Filmfans.

© dotdotdot ×

Helden, Tiere und Abenteuer ohne Ende

Das diesjährige Motto: "Große Aufgaben für kleine Helden!" Insgesamt flimmern rund 60 Kurzfilme aus Österreich und 20 weiteren Ländern über die Leinwand – mit Abenteuern aus dem Kleiderschrank, tierischen Superstars und mutigen Heldinnen, die richtig was draufhaben. Mit dabei sind auch kreative Mitmach-Workshops, bei denen Kinder selbst aktiv werden können. Festivalleiterin Lisa Mai und Musiker Christoph Schwarz sorgen dafür, dass kein Nachmittag wie der andere wird.

Finale mit Planschfaktor

Zum krönenden Abschluss heißt es am 25. Mai: "Pack deine Badehose aus!" – denn das große Finale verspricht nicht nur Filmvergnügen, sondern auch eine spritzige Abkühlung. Ganz besonders: Der Nachmittag wird auf Deutsch und in Gebärdensprache gestaltet. Auch an Kinder mit besonderen Bedürfnissen wurde gedacht – Rückzugsräume, barrierefreie Zugänge und ein offenes Ohr für individuelle Wünsche machen das Festival zum Ort für alle.