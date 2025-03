Königsberger-Ludwig-Nachfolge in NÖ: SPÖ-Gremium am Montag

Landesparteivorstand tagt am Abend - Medienstatement "zeitnah" danach. Dritte Landtagspräsidentin Prischl könnte folgen.

Am Montagabend wird der Landesparteivorstand der SPÖ Niederösterreich in St. Pölten die Nachfolgerin von Ulrike Königsberger-Ludwig nominieren.

Medienberichten zufolge soll die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl die Position übernehmen. Ein offizielles Statement soll nach der Sitzung veröffentlicht werden. Königsberger-Ludwig wird künftig als Staatssekretärin im Sozialressort auf Bundesebene tätig sein, was den Weg für eine neue weibliche Führung im Landesrat ebnet.

Fix erscheint, dass für die Nachfolge der 59-Jährigen in der Landesrat-Funktion im Sinne der Parität wieder eine Frau herangezogen wird. Das zweite SPÖ-Mitglied in der Proporz-Landesregierung ist Landesparteichef Sven Hergovich. Medial wurden am Wochenende mehrere Kandidatinnen ins Spiel gebracht. Dazu zählen Karin Scheele, von 2008 bis 2013 bereits Gesundheitslandesrätin, Kerstin Suchan-Mayr und Elvira Schmidt, die allesamt aktuell dem Landtag angehören.

Prischl mit Erfahrung in Land und Bund

Angeblich soll Eva Prischl (62) das Landesrats-Amt übernehmen. Sie ist seit März 2023 Dritte Präsidentin des Landtags und gehörte davor ab 2018 dem Bundesrat an. Zudem hat sie ein Faible für den Fremdenverkehr, fungierte sie doch bis Ende Jänner 2023 als Tourismusdirektorin in St. Pölten.Die SPÖ Niederösterreich bestätigte die Nachfolge nichtt. Offiziell gewählt und auch angelobt wird die Königsberger-Ludwig-Nachfolge voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Landtags am 27. März.