Konzert-Spektakel: Grafenegg Festival startet in 19. Auflage

Der neue Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, Fabien Gabel, wird am Eröffnungsabend am Pult stehen.

Das Grafenegg Festival steht mit seiner 19. Auflage in den Startlöchern. Von 14. August bis 7. September werden Konzerterlebnisse im einzigartigen Ambiente geboten. Der Eröffnungsabend am Wolkenturm geht unter der musikalischen Leitung des neuen Chefdirigenten des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, Fabien Gabel, in Szene.

Zum Auftakt des Festivals erklingt einer Aussendung zufolge "Prélude et Danse" aus der Kantate "Sémiramis" von Maurice Ravel, der 150 Jahre alt wäre. Auf die Erstaufführung in New York im März folgt nun die Europa-Premiere. Das Doppelkonzert für zwei Klaviere in d-Moll von Francis Poulenc, interpretiert von den Schwestern Katia und Marielle Labèque, sowie "Eine Alpensinfonie" von Richard Strauss bilden das weitere Programm des Abends.

Orchester aus aller Welt

Das Programm in Grafenegg bis 7. September bestreiten u. a. das Gewandhausorchester Leipzig mit Andris Nelsons, das Hong Kong Philharmonic Orchestra mit Jaap van Zweden, das Royal Philharmonic Orchestra mit Vasily Petrenko, das Orchestre Philharmonique de Radio France mit Mirga Gražinytė-Tyla, das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit Daniel Harding, die Tschechische Philharmonie mit Petr Popelka, das Luzerner Sinfonieorchester mit Michael Sanderling sowie die Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst. Erneut zu Gast sind außerdem Christina Pluhar mit ihrem Ensemble L'Arpeggiata und der Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried.

Unter den Solistinnen und Solisten finden sich u. a. Anne-Sophie Mutter, Rudolf Buchbinder, María Dueñas, Hilary Hahn, Daniel Lozakovich, Gautier Capuçon, Juan Diego Flórez, Kirill Gerstein, Bruce Liu, Julia Hagen, Alina Ibragimova, Klaus Florian Vogt, Patricia Nolz, Florian Boesch, Nikolaj Szeps-Znaider sowie Alexandra Dovgan. Composer in Residence ist der aus Argentinien stammende spanische Komponist und Dirigent Fabián Panisello, der am 24. August sein neues Orchesterstück "Mariposas" zur Uraufführung bringt.

Ein besonderes Ereignis verspricht auch das Finale des Festivals: Zubin Mehta, der am 10. März 1962 und somit vor mehr als 63 Jahren zum bisher letzten Mal das Tonkünstler-Orchester dirigiert hatte, steht zum Abschluss am 7. September bei Brahms' 1. Klavierkonzert mit Rudolf Buchbinder und der 1. Symphonie des Komponisten am Pult.