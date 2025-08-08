Konzert in der Wiese: Weingut Dorli Muhr zeigt Mira & Sara Gregoric

So schön ist es am Weingut Dorli Muhr: Am Samstag begeistern die beiden Schwestern als Duo Sonoma.

Seit Ende Mai verwandelt sich das Weingut Dorli Muhr in Prellenkirchen an sieben ausgewählten Abenden in eine Bühne unter freiem Himmel. Zwischen Reben, Hügeln und weitem Himmel finden stimmungsvolle Kulturveranstaltungen statt – ganz nah an der Natur, ganz ohne große Inszenierung, aber mit umso mehr Atmosphäre.

© Andreas Hafenscher

Das vielfach ausgezeichnete Weingut der renommierten Winzerin Dorli Muhr steht nicht nur für nachhaltige Landwirtschaft und den respektvollen Umgang mit Natur und Ressourcen – es ist auch ein Ort der Begegnung. Schon bei der Planung des 2022 eröffneten Weinguts war klar: Hier soll nicht nur Wein entstehen, sondern auch Raum für Musik, Kultur und gemeinsames Erleben wachsen. Architektin Sabine Laub hat bei der Planung die Gartenfläche von Beginn an als eine Art Konzertgelände gesehen.

Mira & Sara Gregoric als Duo Sonoma

Am kommenden Samstag treten Mira & Sara Gregoric - als Duo Sonoma - auf. Von sphärischen Momenten bis zu Jazz, von faszinierender rhythmischer Spannung bis zu filigranen Tönen changiert ihre Musik, die auf Geige und Gitarre interpretiert wird. Die beiden Schwestern spielen Geige und Gitarre und komponieren ihre Stücke selbst. Ihre Musik verspricht ein Erlebnis für alle Sinne.

© Reichmann

"Musik ist für unser Zusammenleben, für die Gemeinschaft und für unsere psychische Balance von unschätzbarem Wert, genau wie Wein" - diesem Mantra folgen die Konzerte und kulturellen Events, die mit Mai im Weingut Dorli Muhr beginnen.