"Krieg an der Pädagogischen Hochschule Baden"

Brisante Enthüllungen an der Pädagogischen Hochschule Baden: Ein anonymes Schreiben mit über 100 Punkten beschreibt eine angeblich perfekte Intrige gegen Ex-Rektor Erwin Rauscher – und bringt die Hochschule massiv unter Druck.

Im im Umlauf befindlichen Dokument ist die Rede von „Dämonisierung des Rektors", gezielter „Spaltung der Mitarbeiter" und „Attacken mit rechtlichen Spitzfindigkeiten". Rauscher war im Vorjahr vom Bildungsministerium abberufen worden – angeblich wegen fingierten Lehrveranstaltungen.

Rauscher: "Liest sich wie ein Filmdrehbuch"

In gegenständlichem Schreiben sind zahlreiche Maßnahmen aufgelistet, um den Rektor der Pädagogischen Hochschule Baden abzusetzen. © ORF

Für den Ex-Rektor ist das Papier ein Beweis seiner Unschuld: „Ich bin unmittelbar nach meiner Abberufung davon ausgegangen, dass es eine Intrige war. Diese Liste liest sich wie ein Filmdrehbuch, in dem mir eine Statistenrolle zugesprochen wird, ohne dass ich es gewusst habe."

Verdächtig ist laut Schreiben die Personalvertretung – doch der Dienststellenausschuss weist das scharf zurück und will nun selbst die Staatsanwaltschaft einschalten.

Klima des Schreckens

Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig: Lehrende berichten von schweren Konflikten, Klagsandrohungen und einem „enormen Leidensdruck". Hochschulrat-Chef Norbert Pachler warnt, die Streitigkeiten gingen auf Kosten der Studierenden – der normale Betrieb sei kaum mehr aufrechtzuerhalten.