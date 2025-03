Landesregierung gegen Bürokratie

Schlankere Verwaltung mit weniger Hürden für die Wirtschaft beschlossen.

Mehr Effizienz in der Landesverwaltung soll ein in der Landtagssitzung abgesegnetes Paket von Maßnahmen bringen. LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Unsere Wirtschaftstreibenden und Unternehmen leiden immer mehr unter der überbordenden Bürokratie, die ihnen vor allem seitens der Europäischen Union zugemutet wird. Als Land Niederösterreich wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und haben jetzt in der Landesregierung unseren Drei-Punkte-Plan für noch mehr Effizienz in der Landesverwaltung beschlossen“.

Beamte brachten 1.500 Ideen ein

Zur Vorbereitung wurden im Vorjahr rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung in die Durchführung einer umfassenden Aufgabenkritik einbezogen. Daten aus 91 Dienststellen wurden erhoben und über 5.000 Kernaufgaben identifiziert. Zusätzlich hatten die Mitarbeiter:innen auch die Möglichkeit, Vorschläge zur Weiterentwicklung der Verwaltung einzubringen und brachten dabei 1.500 Vorschläge auf Tapet.

In einem ersten Schritt wurden diese 1.500 Verbesserungspotenziale zu 180 Ideen zusammengefasst. Um rasch in die Umsetzung zu kommen, wurden nun 13 Maßnahmen festgelegt und diese in einem Drei-Punkte-Plan verdichtet. Dabei will man erstens den Mitarbeitereinsatz effizienter gestalten und Kompetenzen bündeln. So sollen alle Amtssachverständigen des Landes künftig zentral koordiniert und eingesetzt werden.

Der zweite Punkt zielt auf einfachere Verfahren und die Streichung überbordender Anforderungen ab: Wirtschaftstreibenden soll eine juristische Ansprechperson zur Verfügung stehen, die die Verfahrenskoordination für das gesamte Genehmigungsverfahren verfahren übernimmt.

Drittens soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, indem man etwa Online-Angebote für Verhandlungen, Bausprechtage und anderer behördlicher Termine weiter ausbauen möchte und so notwendige Reisen reduzieren.

"Wir stehen am Beginn einer umfassenden Verwaltungsreform, die wir Schritt für Schritt umsetzen“, so LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ).