Lehár-Premiere "Giuditta" in der Sommerarena Baden

Am Sonntag, dem 3. August, heißt es "Vorhang auf" für die dritte Sommerproduktion der Bühne Baden. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mit Franz Lehárs Operette "Giuditta" entführt die dritte Sommerproduktion der Bühne Baden nach Nordafrika: Fremdenlegionär Octavio begegnet in einer spanischen Hafenstadt der verheirateten, lebenshungrigen Giuditta. Sie folgt ihm nach Afrika, doch der Liebestraum zerbricht, als Octavio einberufen wird und bei seiner Rückkehr alles anders ist.

Das 1934 an der Wiener Staatsoper uraufgeführte Werk steckt voller Exotik, Melancholie und mitreißenden Melodien. Inszeniert hat Michael Lakner als letzte Regiearbeit unter seiner eigenen künstlerischen Leitung, gespielt und gesungen ("Meine Lippen, sie küssen so heiß", "Freunde, das Leben ist lebenswert!" etc.) von Ursula Pfitzner, Iurie Ciobanu, Loes Cools, Thomas Zisterer, Jakob Hoffmann, Artur Ortens und anderen.

Die musikalische Leitung übernimmt Michael Zehetner. Begleitet wird das Ensemble vom Orchester und Chor der Bühne Baden. Folgetermine finden statt am 8., 10., 13., 16., 17., 20., 23., 24., 26., 28. und 30. August jeweils ab 19.30 Uhr.