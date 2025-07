"Liebl Haus" in Retz für knapp 2 Millionen Euro zu haben

Das prachtvolle, jahrhundertealte Stadthaus in Retz (Bezirk Hollabrunn) steht zum Verkauf.

Im Herzen der Retzer Altstadt (Bezirk Hollabrunn) steht ein wahres Schmuckstück zum Verkauf: das "Liebl Haus", gelegen zwischen Hauptplatz, Klostergasse und Vinzenzigasse. Das historische Baujuwel, ein weitflächiger Gebäudekomplex mit Wurzeln im 15. Jahrhundert, weist eine Nutzfläche von 1.400 Quadratmetern auf, verteilt auf 30 Zimmer. Hinzu gesellt sich ein riesiger Weinkeller sowie ein idyllischer Innenhof. Bisher wurden die Räume als Wohnungen, Praxis und Restaurant genutzt.

Besondere Bekanntheit erfuhr das Haus durch die Weinhändler-Familie Liebl, die einst den Kaiserhof in Wien mit Wein aus Retz belieferte. Heute erinnern Details wie kunstvolle Böden, alte Kachelöfen und der direkte Zugang zum unterirdischen Kellersystem an die glanzvolle Geschichte. Die Substanz des denkmalgeschützten Hauses ist solide, erfordert aber Investitionen. Medienberichten zufolge soll der Verkaufspreis knapp zwei Millionen Euro betragen. Vermittelt wird die Liegenschaft von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland, der Immobilienmaklerorganisation der Raiffeisen Bankengruppe in Ostösterreich.

"Dieses denkmalgeschützte Stadthaus ist ein wirklich einzigartiges Objekt. Es vereint geschichtsträchtige Architektur mit unvergleichlichem Charme und war seit jeher ein Ort der Freude und des Genusses. Der Komplex wäre daher zur gastronomischen Nutzung, als Boutique-Hotel oder als Apartment-Betrieb hervorragend geeignet. Aber auch z.B. Künstler:innen mit viel Platzbedarf und Liebe zu historischen Gemäuern würden sich in diesem einzigartigen Ambiente sicher wohlfühlen", so Raiffeisen-Makler Ing. Wolfgang Wagner.