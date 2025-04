Live erleben: Simulierte  Urnen-Beisetzung auf der MS Mariandl

Die Vorstellungen vom Abschiednehmen haben sich in den letzten Jahren gewandelt – weg von traditionellen Ritualen hin zu individuell gestalteten Möglichkeiten.



Live erleben: Simulierte Urnen-Beisetzung

Ob Erd-, Feuer- oder Naturbestattung: Jede Form spiegelt unterschiedliche Weltanschauungen, persönliche Wünsche und gesellschaftliche Entwicklungen wider.

Zum Thema „Letzte Reise auf der Donau“ bietet die Bestattung Krems am 30. April um 11 und 14 Uhr zwei kostenlose Infofahrten auf der MS Mariandl an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich dabei über den Ablauf einer Donaubestattung informieren. Sie erleben eine "simulierte" Urnen-Beisetzung – mit Trauerrede und Blumen –, um so eine konkrete Vorstellung der Zeremonie zu bekommen. Zudem gibt es eine Ausstellung mit Informationen zu alternativen Bestattungsformen. Die Mitarbeiter der Bestattung Krems stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Um Anmeldung wird gebeten: bestattung@krems.gv.at, Tel. 02732/801–63, www.krems.at/leben/bestattung