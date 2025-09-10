Lösung unklar: Hitler immer noch Ehrenbürger in NÖ

Einen spektakulären Fund gab es in Gloggnitz, als die Ehrenbürgerschaft von Adolf Hitler wiederentdeckt wurde. Nun ergibt sich aber ein Problem für die Gemeinde, da nicht klar ist, wie rechtlich damit umgegangen werden soll.

Im Jahr 1938 erteilte Gloggnitz Hitler, neben zahlreichen weiteren Verträtern des Austrofaschismus, die Ehrenbürgerschaft. Damit war es nur eine von rund 4.000 Gemeinden in Österreich und Deutschland.

Nun ergibt sich rein rechtlich ein Problem. Wie Bürgermeister Rene Blum (Liste) bei der Gemeinderatssitzung am 26. August erklärte "erlischt eine Ehrenbürgerschaft, da sie eine höchstpersönliche Auszeichnung ist, mit dem Tod des Geehrten.“ Dieser Umstand ist aber umstritten.

Einfache Lösung

Blum selbst wies noch auf mögliche rechtliche Nachwirkungen hin, mit Verweis auf eine Einschätzung des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramts. Es gibt keine einheitliche Regelung, weshalb diverse Juristen auch davon ausgehen, dass eine Ehrenbürgerschaft explizit aberkannt werden muss.

Gloggnitz ist nicht die erste Gemeinde, die vor diesem Problem steht. Im Jahr 2011 sagte der damalige BZÖ-Tirol Chef Gerhard Huber über einen ähnlichen Fall in Kramsach: "Es ist höchste Zeit, dass auch die Gemeinde Kufstein einen Aberkennungsbeschluss für die Ehrenbürgerschaft Adolf Hitlers fasst und freiwillig ohne medialen Druck ein Zeichen des Respekts und Versöhnung gegenüber den Opfern des Dritten Reiches setzt."

Und weiter: "Amstetten hat es vorgezeigt wie es geht, was hindert Kufstein daran, ebenfalls den längst überfälligen politischen Schritt zu setzen." Ein Statement, das auch hier Anwendung finden könnte.