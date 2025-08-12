Maler (61) stirbt nach Sturz von Leiter

Für den 61-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein Malermeister ist am Montagnachmittag in Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) von einer Leiter gestürzt und gestorben. Der 61-Jährige hatte Arbeiten an der Holzfassade eines Einfamilienhauses durchgeführt.

Die Ursache für den Unfall war vorerst unbekannt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Hauseigentümer verständigten sofort die Rettungskräfte, für den Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt kam aber jede Hilfe zu spät