Marcus Linford neuer Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus

Anlässlich seines Antrittsbesuchs bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde Marcus Linford offiziell als neuer Geschäftsführer der Wienerwald Tourismus GmbH vorgestellt. Er übernahm mit 1. September 2025 die Agenden und wurde für fünf Jahre bestellt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Mit eindrucksvollen Naturerlebnissen, traditionsreicher Weinkultur, einem ansprechenden Veranstaltungskalender und seiner Lage vor den Toren der Bundeshauptstadt ist der Wienerwald für eine breite Schicht an Ausflugs-, Urlaubs- und Geschäftsgästen eine besonders attraktive Destination. Mit Marcus Linford konnte ein erfahrener Tourismusexperte als neue Geschäftsführung gewonnen werden, der die Region mit viel Kompetenz und Begeisterung weiterentwickeln wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“

Und Marcus Linford, designierter Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus, sagt: "Ich sehe den Wienerwald nicht nur als mein persönliches Naherholungsgebiet, sondern auch als einen einzigartigen Kultur- und Naturraum, der, wie ich durch meine langjährige Erfahrung in der Tourismusberatung weiß, spezielle Anforderungen an Marke, Kommunikation und Netzwerkarbeit hat. Als Geschäftsführer möchte ich gemeinsam mit allen Partnerinnen und Partnern an der Positionierung des Wienerwalds als attraktive Destination tatkräftig mitarbeiten."

Zur Person Marcus Linford

Marcus Linford ist ein erfahrener Tourismusexperte, vor allem in den Bereichen Destinationsentwicklung und Marketing. Seine rund 15 Jahre Erfahrung in der touristischen Beratung konnte er bereits in mehreren Kooperationsprojekten mit der Niederösterreich Werbung und allen Destinationen des Tourismusnetzwerks Niederösterreich einbringen. Zuletzt war er als Führungskraft und Partner für die conos GmbH mit dem Schwerpunkt Destinationsmanagement tätig. Der 40-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Wien.

Die Destination Wienerwald

Die Destination Wienerwald präsentiert sich jung, dynamisch und erfolgreich: Eine breite Gästeschicht nutzt den Wienerwald als Ausflugsziel, für Kurzurlaube und geschäftliche Aufenthalte – was 2024 zu einem Plus von 11.000 Übernachtungen geführt hatte. Die Reisemotive reichen von Wein-Tradition, Kultur, Radfahren und Wandern bis hin zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungsreigen.

Vor den Toren Wiens laden Naturerlebnisse wie das erfolgreich entwickelte "Erlebnis WienerWald“, Wanderwege, Radtouren und ein Mountainbike-Netz von über 1.350 km sowie zahlreiche Gastgeber zu Genuss und Erholung ein. Höhepunkte sind der Kultursommer mit Musik-, Theater- und Kunstveranstaltungen sowie der Weinherbst, der mit der "Genussmeile Thermenregion Wienerwald“, der "längsten Schank der Welt", eröffnet wird.