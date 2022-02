Marihuana-Plantage im Bezirk Gänserndorf entdeckt

Am Sonntag wurden in einem Haus in Gänserndorf rund 1.600 Pflanzen entdeckt.

In einem Haus in Palterndorf-Dobermannsdorf (Bezirk Gänserndorf) ist offenbar eine Marihuana-Plantage betrieben worden. Am Sonntag wurden dort rund 1.600 Pflanzen entdeckt. Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, bestätigte am Montag auf Anfrage, dass eine "große Menge" an Suchtmitteln gefunden wurde. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Nähere Details zum Fall wurden von Baumschlager nicht genannt. Laut dem "Heute"-Bericht entsprechen die 1.600 Pflanzen rund 40 bis 50 Kilogramm Hanf. Mehrere Personen sollen in die Causa involviert sein, darunter der 44-jährige Hausbesitzer.