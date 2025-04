× Mega-Bikepark am Schneeberg: 2,6 Mio. Euro für den großen Kick

Ab Mai entsteht in Losenheim das zukünftige Zugpferd des ganzjährigen Schneeberg-Tourismus, der "Alpen Bikepark Schneeberg". Erste Trails sollen bereits im Frühjahr 2026 eröffnet werden und ab dann befahrbar sein. Parallel dazu wird bis 2028 sukzessive ausgebaut.

Der "Alpen Bikepark Schneeberg" soll den Freizeit-Tourismus am höchsten Berg Niederösterreichs in eine neue Ära katapultieren. Nach akribischen Planungen geht es mit dem Spatenstich am 12. Mai an die Umsetzung. Ganze 2,6 Millionen Euro werden in den Bau von sieben Trails in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden investiert. Die Strecke wird insgesamt 15 Kilometer lang und soll für jede Menge Nervenkitzel sorgen. "Mit diesem Angebot inmitten einer traumhaften Naturkulisse holen wir nicht nur geübte Downhill-Mountainbiker ab, sondern insbesondere auch Familien mit Kindern", sagt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer erwartet einen Besucheransturm. © NÖVOG ×

Bikepark wird actionreiche Realität

Bereits im Frühjahr 2026 geht’s richtig los! Dann öffnen die ersten zehn Kilometer an Trails, inklusive einer Flowline und einer speziellen "Kids&Skills-Area". Aber das ist noch nicht alles! "Zusätzlich wird im Stationsgebäude bei der Talstation unserer Schneeberg Sesselbahn ein Shop&Rent eingerichtet. Dieser wird noch im Laufe des Jahres 2025 umgebaut und verpachtet", ergänzt Hubert Resch, Leiter der Schneeberg Sesselbahn und Schneebergbahn. Hier können Biker alles ausleihen – vom Rad bis zur Ausrüstung – und sich gleich für einen Kurs anmelden. Das Angebot wird bis 2028 sukzessive ausgebaut und von einer Jumpline sowie weiteren Trails und einer zweiten Freeride-Strecke komplettiert.

© NÖVOG/Kosaplaner GmbH ×

25.000 Besucher pro Jahr werden erwartet

Der "Alpen Bikepark" soll nicht nur Biker anziehen, sondern auch die lokale Wirtschaft ankurbeln. In den ersten drei Jahren rechnen die Verantwortlichen mit rund 25.000 Besuchern und bis zu 5.000 zusätzlichen Nächtigungen pro Jahr. Zwei Hotels in der Region – der Schneeberghof und der Forellenhof – werden zum "Bike-Hotel" und bieten den Gästen alles, was das Bikerherz begehrt. "Der Bikepark wird der Wirtschaft einen riesigen Schub geben und die Region nachhaltig stärken", schwärmt Landbauer.