Mega Promi besorgt Last-Minute-Ausgleich für Achtligisten

In einem Testspiel lief Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem für den SC Lichtenwörth auf, der in der 2. Klasse Steinfeld (achte Liga) spielt.

Dominic Thiem - US Open Sieger von 2020 - hat seine Karriere als aktiver Tennisspieler im vergangenen Oktober bekanntlich beendet. Sportlich ist der 31-jährige Wiener Neustädter aber nach wie vor, wie er am Wochenende unter Beweis stellte.

Thiem lief am Samstag als Hobbyfußballer für den SC Lichtenwörth in einem Testspiel gegen Puchberg auf. Wie die NÖN berichten, stand er über die komplette Spielzeit auf dem Platz und sorgte dann sogar noch für ein Happy End.

Als sein Heimatverein kurz vor Schluss mit 2:3 hinten lag, zirkelte Thiem die Kugel per Standard in den Sechzehner, wo er Michael Bayer perfekt bediente. Der schraubte sich hoch und netzte per Kopf zum 3:3-Ausgleich ein, was gleichzeitig der Endstand war. Der Jubel danach fiel entsprechend groß aus. Ob Thiem regelmäßig im Dress des Achtligisten zu sehen sein wird, ließ er vorerst offen.