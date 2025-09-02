Mehr als 90.000 Besucher bei der Gartenbaumesse Tulln 2025

Ansturm auf die Gartenbaumesse 2025: 450 Aussteller und die wichtigsten Vertreter der "grünen Branche" präsentierten die neuesten Trends rund um Garten, Terrasse und Balkon.

"Die Internationale Gartenbaumesse Tulln 2025 war ein großer Erfolg. Mehr als 91.000 Besucherinnen und Besucher waren begeistert von den einzigartigen Sonderschauen, der unvergleichlichen Atmosphäre und einem Höchstwert an Ausstellern. Wir sind sehr froh über die vielen zufriedenen Aussteller und Besucher. Diese Messe hat uns wieder besonders eindrucksvoll bewiesen: Österreichs größtes Gartenevent ist die zentrale Plattform für die gesamte Branche", zieht Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln, Bilanz über die heurige Ausgabe.

Traditioneller Höhepunkt der fünftägigen Veranstaltung war Europas größte Blumenschau unter dem bezaubernden Motto „Blühende Geschichten und Melodien“. Insgesamt mehr als 9.000 m² Sonderschauen und ein Rahmenprogramm auf drei Bühnen waren die Ergänzung für Österreichs größte Gartenmesse.

Direkte Zielgruppenansprache

Stellvertretend sei ein Resümee eines der insgesamt 450 Aussteller herausgegriffen. Mario Heindl, Geschäftsführer von Kittenberger Erlebnisgärten GmbH, sagt: „Die Internationale Gartenbaumesse Tulln hat den größten Stellenwert für uns, da wir hier präsent sind, Sichtbarkeit zeigen und immer neue Kunden gewinnen. Wir erreichen hier unsere Zielgruppe von Kunden: Angefangen vom Kleingarten bis hin zu großen Gärten und diese Kundenkontakte sind uns sehr wichtig. Wir werden selbstverständlich 2026 wieder als Aussteller mit dabei sein.“

Die nächste Internationale Gartenbaumesse Tulln findet von 3. bis 7. September 2026 statt.