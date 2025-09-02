Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Int Gartenbaumesse Tulln 2025
© Messe Tulln

"Voller Erfolg"

Mehr als 90.000 Besucher bei der Gartenbaumesse Tulln 2025

02.09.25, 14:43
Teilen

Ansturm auf die Gartenbaumesse 2025: 450 Aussteller und die wichtigsten Vertreter der "grünen Branche" präsentierten die neuesten Trends rund um Garten, Terrasse und Balkon. 

"Die Internationale Gartenbaumesse Tulln 2025 war ein großer Erfolg. Mehr als 91.000 Besucherinnen und Besucher waren begeistert von den einzigartigen Sonderschauen, der unvergleichlichen Atmosphäre und einem Höchstwert an Ausstellern. Wir sind sehr froh über die vielen zufriedenen Aussteller und Besucher. Diese Messe hat uns wieder besonders eindrucksvoll bewiesen: Österreichs größtes Gartenevent ist die zentrale Plattform für die gesamte Branche", zieht Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln, Bilanz über die heurige Ausgabe.

Traditioneller Höhepunkt der fünftägigen Veranstaltung war Europas größte Blumenschau unter dem bezaubernden Motto „Blühende Geschichten und Melodien“. Insgesamt mehr als 9.000 m² Sonderschauen und ein Rahmenprogramm auf drei Bühnen waren die Ergänzung für Österreichs größte Gartenmesse. 

Direkte Zielgruppenansprache

Stellvertretend sei ein Resümee eines der insgesamt 450 Aussteller herausgegriffen. Mario Heindl, Geschäftsführer von Kittenberger Erlebnisgärten GmbH, sagt: „Die Internationale Gartenbaumesse Tulln hat den größten Stellenwert für uns, da wir hier präsent sind, Sichtbarkeit zeigen und immer neue Kunden gewinnen. Wir erreichen hier unsere Zielgruppe von Kunden: Angefangen vom Kleingarten bis hin zu großen Gärten und diese Kundenkontakte sind uns sehr wichtig. Wir werden selbstverständlich 2026 wieder als Aussteller mit dabei sein.“

Die nächste Internationale Gartenbaumesse Tulln findet von 3. bis 7. September 2026 statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden