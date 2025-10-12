Alles zu oe24VIP
Bürgermeisterin Elisabeth Wachter, Moderator Franz Posch und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
© NLK Khittl

Volkskultur

"Mei liabste Weis" in Großschönau

12.10.25, 13:29
Am Samstag wurde „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch live aus Großschönau im Waldviertel übertragen.  

Die Gäste vor Ort und vor den Bildschirmen wurden unter anderem von Dieter Schickbichler mit seiner Gruppe MaChlast, Marie-Theres Stickler, Drehorgelspieler Oliver Maar oder auch der Jugendtrachtenkapelle Großschönau unterhalten. "Ein wunderbarer Abend, an dem wir die Vielfalt unserer Traditionen, Landschaften und Musik in die Welt hinaustragen konnten und einmal mehr gezeigt haben, dass Volkskultur ein unverzichtbarer Teil unserer Identität ist“, sagte Landeshautfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Beste Unterhaltung bei „Mei liabste Weis“ in Großschönau (v.l.n.r.): Kulturregion NÖ Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Bürgermeisterin Elisabeth Wachter, Bundesrätin Margit Göll und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Beste Unterhaltung bei „Mei liabste Weis“ in Großschönau (v.l.n.r.): Kulturregion NÖ Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Bürgermeisterin Elisabeth Wachter, Bundesrätin Margit Göll und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

© NLK Khittl

Gerade Volksmusik stehe für Herzlichkeit, Lebensfreude und Zusammenhalt: "Werte, die unser Niederösterreich prägen“, meinte sie. Genau deshalb setze man auch mit der Initiative "Live ist Live“ ein klares Zeichen: "Denn das echte Gefühl, die Gänsehaut und der Funke entstehen nur dort, wo Musik live gespielt wird“, so Mikl-Leitner. Wahre Emotionen ließen sich nicht durch Technik ersetzen, "sie entstehen dort, wo Menschen sich begegnen und gemeinsam Musik erleben.“ Die Landeshauptfrau blickte auch in die Zukunft: "2028 wird das Waldviertel mit der Niederösterreichischen Landesausstellung ,Wasserwelt Waldviertel´ wieder ein ganz besonderes Highlight erleben – gemeinsam mit Budweis als Europäische Kulturhauptstadt.“ Die Sendung ist in der ORF Mediathek zu finden.

