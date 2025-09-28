Mikl-Leitner: “Auf der Walz“ am Semmering

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besuchte am Samstagabend die Veranstaltung "Auf der Walz", zu der das Projekt "Handwerk & Baukultur" einlud, und bei der die Semmeringregion zur Bühne für das heimische Handwerk wird.

Das Programm von "Auf der Walz“ verbindet Kunst, Klang, Kulinarik und Diskussionen und gibt Einblicke in material- und fachgerechte Vorgangsweisen bei der Instandsetzung historischer Bauten. Das Handwerk sei ein wichtiges Rad, wenn es darum gehe, die Baukultur hier am Semmering in aller ihrer historischen Vielfalt erhalten und in die Zukunft transformieren, um so den Semmering wieder in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) . Hier habe das Projekt "Handwerk und Baukultur“ schon einen wichtigen Boden gelegt. Es brauche aber viele Räder, die ineinandergreifen müssen, um das große Ziel zu erreichen, "den wunderbaren Semmering und die gesamte Region aus dem Dornröschenschlaf zu wecken“, so Mikl-Leitner. "Eine Mammutaufgabe für uns alle“, sagte sie, "aber ich habe heute auf meiner Walz gespürt, dass die ganze Bevölkerung, die Gemeinden, die Investoren und ganz viele Expertinnen und Experten dahinterstehen.“

Bei der Veranstaltung „Auf der Walz“ am letzten Stopp, dem Sporthotel Semmering (v.l.): Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der Semmeringer Bürgermeister Hermann Doppelreiter, Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und Joachim Köll, Vizebürgermeister Payerbach und Obmann der Kleinregion Semmering-Rax. © NLK Khittl

Um "den Semmering zum Blühen zu bringen“, habe man das große Projekt "Semmering 2030+“ auf den Weg gebracht. Die Landeshauptfrau sprach von mehr als 80 Vorhaben, davon 28 Starterprojekte bis 2030. Darunter fielen die Revitalisierung der Grandhotels Panhans, Südbahn- und Kurhotel, Investitionen in die gesamte kommunale Infrastruktur wie Kanal-, Wasserleitungen und Versorgungsnetze, genauso das Thema nachhaltige Mobilität für Bevölkerung und Gäste. „Dann auch ein vielfältiges Angebot an Sport- und Naturerlebnissen – von der neuen Familienpiste bis hin zu Wander- und Radwegen, und natürlich der gesamte Bereich Kunst und Kultur“, so Mikl-Leitner.

Facettenreiches Programm

"Auf der Walz“ fand an den Standorten Gemeinde Payerbach, im Posthof Schottwien sowie im Südbahnhotel Semmering statt. Die Landeshauptfrau besuchte u.a. die Gemeinde Payerbach, wo der Kuppelbau "work in progress“ besichtigt wurde. Im Anschluss besuchte sie die Ausstellung "Terrain Vague“ im Waldhofsaal des Südbahnhotel Semmering, die zwei Tage lang zentraler Programmpunkt der Initiative "D NA Semmering“. Letzter Stopp am gestrigen Abend was das Sporthotel Semmering, wo eine interaktive Podiumsdiskussion mit Projektleiterin Architektin Johanna Digruber, Edith Ottenbacher, Landesgeschäftsführerin des steirischen Volksbildungswerkes, dem Restaurator Peter Ledoiter sowie Wolfgang Ruzicka, Bürgermeister Schottwien, stattfand.