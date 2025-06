Mikl-Leitner und Neureuther läuten die Rad-Saison ein

Ein Sommer wie gemalt für alle, die Freiheit auf zwei Rädern suchen. In Niederösterreich wartet ein Radparadies, das selbst internationale Gäste schwärmen lässt.

Im stilvollen Hotel "At the Park" in Baden machte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich klar (ÖVP), was das Bundesland zu bieten hat. "Das Radland Niederösterreich vereint alles, was das Radler-Herz begehrt und für die Sommerferien ist alles angerichtet“, so die für Tourismus zuständige Landeschefin. Zehn Top-Radrouten führen durch die schönsten Regionen. Insgesamt umfassen sie 1.500 Kilometer. Hinzu kommen über 4.000 Kilometer Ausflugsradwege und ein Mountainbike-Netz, das sich auf rund 6.000 Kilometer erstreckt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner machte ein Selfie mit Radbotschafter Felix Neureuther. © NLK Pfeiffer ×

Diese Dichte und Vielfalt werde laut Mikl-Leitner nicht nur national, sondern auch international sehr geschätzt. Für Familien hat man speziell kuratierte Mehrtagestouren entworfen. Diese führen von Klosterneuburg bis Retz und Bad Vöslau. Die Strecken sind leicht zu bewältigen und beinhalten Empfehlungen für Pausen bei Spielplätzen, Museen, Burgen oder Badestellen.

Qualität trifft Prominenz im Sattel

Eine zentrale Figur in der Radoffensive ist Felix Neureuther. Er soll als Radbotschafter dem niederösterreichischen Tourismus einen Extraschub verleihen. "Felix Neureuther ist ein Turbo und Motor für den niederösterreichischen Radtourismus", so Mikl-Leitner. Neureuther sei eine große Persönlichkeit, ein Vorbild für die Jugend und glaubwürdig bei den Themen Sport und Prävention. Der ehemalige Skistar selbst bezeichnet seine Zeit in Niederösterreich als besonders. Radfahren in der Region biete Erholung, Gesundheit und gemeinsame Zeit mit der Familie. Und das abseits überlaufener Touristen-Hotspots.

Vito Cecere, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Felix Neureuther und Michael Duscher. © Sonja Pohl ×

Damit nicht nur die Strecke, sondern auch das Umfeld stimmt, setzt man im Bundesland auf geprüfte Qualität. Insgesamt 360 Radpartner-Betriebe haben sich zertifizieren lassen. Darunter befinden sich 130 Betriebe mit dem Gütesiegel "Bett & Bike". Laut Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, zählen sichere Abstellmöglichkeiten, Werkzeug für Reparaturen und gute Verpflegung zu den Standards.

Starke Nachfrage aus Deutschland

Jeder zweite Radgast kommt laut Mikl-Leitner aus dem Ausland. Besonders stark vertreten ist Deutschland. Jährlich reisen rund 800.000 deutsche Gäste nach Niederösterreich. Ein Drittel davon stammt aus Bayern. Doch auch andere Regionen entdecken das Bundesland für sich. So verzeichnete man bei Berliner Gästen ein Plus von über sieben Prozent. Auch Vito Cecere, Deutschlands Botschafter in Österreich, bestätigte das wachsende Interesse. Er nannte die sprachliche Nähe, die ansprechende Landschaft und das kulturelle Angebot als entscheidende Gründe.