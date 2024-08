Mit nacktem Oberkörper: Mann randaliert in St. Pölten

In St. Pölten randalierte ein Mann mit nacktem Oberkörper.

Ein Mann randalierte in St. Pölten auf offener Straße.

Sprang auf Autos

Mit nacktem Oberkörper sprang ein Mann auf der Straße herum und randalierte auf Autos. Offensichtlich verwirrt lief der Mann wild über die Straße und hüpfte auf ein Auto.

Hielt Autofahrer auf

Der Mann stellte sich vor fahrende Autos und fragte Passanten, ob sie ihn mitnehmen würden. Opfer des Mannes reagierten schockiert und schrieben in den Sozialen Netzwerken: "Bitte passt auf Euch auf bei solchen Situationen. Man weiß ja nie, was solchen einfällt und was da passieren kann."