Zwei Killer-Eisbären töteten Arbeiter

Eines der Tiere von Kollegen des Opfers getötet

Bei einer entlegenen Radaranlage im Nordosten Kanadas haben zwei Eisbären einen Arbeiter angegriffen und getötet.

Auf Überwachungsstation

"Ein Angriff von zwei Eisbären hat zum Verlust eines unserer geschätzten Angestellten geführt", teilte der Betreiber der Überwachungsstation, das Logistikunternehmen Nasittuq, am Freitag (Ortszeit) mit. Der Angriff auf der Insel Brevoort in dem an Grönland angrenzenden Nunavat-Territorium ereignete sich demnach bereits am Donnerstag.

5.000 Kilometer groß

Weitere Angestellte der Firma hätten eingegriffen und eines der Tiere getötet, teilte Nassituq weiter mit. Die Überwachungsstation ist einer von Dutzenden Außenposten des Nordwarnsystems. Das Radarsystem im äußersten Norden Kanadas dient der frühzeitigen Erkennung von feindlichen Flugzeugen oder Raketen. Es erstreckt sich über 5.000 Kilometer von Alaska im Westen bis nach Labrador im Osten Kanadas.