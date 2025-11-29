Alles zu oe24VIP
Mit Sommerreifen bei Glätte: Wiener aus Auto geschleudert
Schwer verletzt

Mit Sommerreifen bei Glätte: Wiener aus Auto geschleudert

29.11.25, 10:39
Bei einem Verkehrsunfall in Groß-Enzersdorf (Bez. Gänserndorf) sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer aus Wien schwer verletzt worden. 

Ein mit Sommerreifen ausgestattetes Fahrzeug war um 0.40 Uhr von der L3019 abgekommen und in einem Acker gelandet. Der 20-jährige Lenker dürfte laut Polizei aus dem Wagen geschleudert worden sein. Er war im Acker liegengeblieben und wurde wie der ebenfalls schwer verletzte 19-jährige Beifahrer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Ein Zeuge hatte den im Feld liegenden Wagen bemerkt. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich wies die Fahrbahn beim Eintreffen der Polizei leichtes Glatteis auf.

