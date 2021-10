Mittwochnachmittag ereignet sich ein Moped-Sturz mit tragischen Folgen.

Ein 65-jähriger Moped-Fahrer ist am Mittwochnachmittag nach einem Sturz im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) verstorben. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen durch Rettung und Notarzt sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben, berichtete die Polizei am Abend.