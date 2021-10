Nach Frauenmord: Tatverdächtiger Polizist tot aufgefunden

Markus J. soll seine Freundin erwürgt haben.

Niederösterreich. Der mordverdächtige Polizist Markus J. (44) wurde am Mittwochabend in Moosbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) tot aufgefunden. Seine Leiche lag in einem Windschutzgürtel. Es deute alles auf einen Selbstmord hin. Der 44-jährige Tatverdächtige soll seine 43-jährige Lebensgefährtin Claudia S. in ihrem Haus in Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden) erwürgt haben.

In einem Windschutzgürtel bei Moosbrunn war noch am Tag der Tat das Auto des Verdächtigen gefunden worden. Danach war in dem Bereich eine groß angelegte Suche nach dem in Wien tätigen Beamten gestartet worden.

Die 43-Jährige war am Nachmittag des 20. Oktober von Angehörigen in einem Haus, in dem sie mit dem 44-Jährigen lebte, aufgefunden worden. Der Tod der Frau ist dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge durch Ersticken eingetreten. Festgestellt wurde ein stumpfes Trauma im Bereich von Brust, Kopf und Hals.

