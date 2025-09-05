Alles zu oe24VIP
Cobra
© APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

Home Invasion in NÖ

Einbrecher liefern sich Schießerei mit Polizei - 2 Festnahmen!

05.09.25, 10:21 | Aktualisiert: 05.09.25, 11:43
Derzeit wird mit einem Großaufgebot noch nach einem der drei schießwütigen Home Invasion-Täter gefahndet. 

. Großeinsatz am Freitagmorgen in Niederösterreich. Nach einer versuchten Home Invasion auf ein älteres Ehepaar in einem kleinen Ort östlich von Amstetten kam es auf offener Straße zu einer Schießerei zwischen den mutmaßlichen Einbrechern und der Polizei.

Laut oe24-Informationen konnten zwei der drei Täter festgenommen werden, dem dritten gelang die Flucht. Derzeit wird nach diesem mit einem Großaufgebot inklusive Hubschrauber gefahndet. Vor Ort sind neben Bezirkskräften die Schnelle Eingreiftruppe und die Bereitschaftseinheit der Polizei.

Weitere Infos folgen

