Nach Selbstentzündung: Brand auf Mülldeponie gelöscht

Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, als der Restmüll im Haus lichterloh brannte.

Der Brand auf einer Mülldeponie in St. Pölten am Samstag ist vermutlich durch Selbstentzündung des auf dem Areal gelagerten Restmülls entstanden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf andere Zündquellen, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich zur APA. Es handelte sich dabei um eine Deponie der Firma Zöchling, die nach einer behördlichen Sperre geräumt werden muss.

Auf dem Areal war eine Fläche von rund 300 Quadratmetern in Vollbrand gestanden, die Rauchentwicklung war enorm. Aufgrund der frühsommerlich hohen Temperaturen und des Windes dürfte sich der Restmüll laut Polizeiangaben entzündet haben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.