Negativ-Rekord: immer mehr Tiere brauchen Hilfe

Noch nie zuvor wurden im größten Tierheim Österreichs so viele Tiere betreut wie im Jahr 2025. Die aktuelle Jahresauswertung von Tierschutz Austria zeigt eine Rekordbelastung: Insgesamt 8.222 Tiere wurden im Tierschutzhaus Vösendorf aufgenommen – so viele wie noch nie.

Besonders deutlich wird die Entwicklung bei den Haustieren. Drei von fünf aufgenommenen Hunden und Katzen stammen aus Aussetzungen. Das Tierheim wird damit zunehmend zur letzten Auffangstation für Tiere, deren Halterhrer Verantwortung nicht mehr nachkommen können oder wollen.

Rekordbelastung im Alltag des Tierheims

© Tierschutz Austria

Parallel zu den hohen Neuaufnahmen ist auch der laufende Tierbestand stark gestiegen. Mit durchschnittlich rund 2.500 gleichzeitig betreuten Tieren versorgt das Tierschutzhaus Vösendorf heute mehr als doppelt so viele Tiere wie noch vor fünf Jahren, als der durchschnittliche Bestand bei etwa 1.200 Tieren lag.

Der aktuelle Bestand setzt sich aus allen im Tierheim betreuten Tierarten zusammen. Am Standort Vösendorf befinden sich derzeit unter anderem 228 Hunde, 323 Katzen und rund 700 Kleintiere. Zusätzlich werden laufend weitere Tierarten wie Fische, Wirbellose, Reptilien und Huftiere betreut.

Trotz allem: Hohe Vermittlungsquote bei Haustieren

Trotz der Rekordbelastung zeigt sich ein erfreuliches Gegenbild: Über 70 Prozent der betreuten Haustiere können erfolgreich vermittelt werden und finden ein neues, liebevolles Zuhause. Hunde und Katzen stellen dabei weiterhin jene Tierarten dar, für die sich die meisten Adoptant:innen finden.



Im Jahr 2025 wurden 441 Hunde vermittelt – mehr als in den Jahren davor (2024: 403). Auch bei den Katzen blieb die Vermittlungszahl stabil hoch: 624 Katzen fanden 2025 ein neues Zuhause (2024: 622).



Im Kleintierbereich zeigen sich stärkere Schwankungen. 892 Kleintiere wurden 2025 vermittelt, 2024 waren es geringfügig mehr.

Insgesamt konnten 2025 1.957 Hunde, Katzen und Kleintiere vermittelt werden. Bezieht man weitere Tierarten wie Fische, Wirbellose und andere Spezialtiere mit ein, wurden mehr als 2.405 Tiere an neue Halter:innen oder geeignete Stellen übergeben.

Wildtierrettung gewinnt weiter an Bedeutung

Die Zahlen zeigen deutlich: Die Betreuung von Wildtieren nimmt einen immer größeren Stellenwert in der täglichen Arbeit des Tierheims ein. Mit rund 5.000 aufgenommenen Wildtieren im Jahr 2025 ist dieser Bereich inzwischen fixer Bestandteil der Grundversorgung. Die detaillierte Auswertung der Wildtiere, aufgeschlüsselt nach einzelnen Tierarten, wird im ersten Wildtier-Report 2026 „Wildtiere im Tierheim“ veröffentlicht.

Verantwortung wächst – Anspruch bleibt

Tierschutz Austria wächst an seinen Aufgaben. Gleichzeitig bleibt der Anspruch unverändert hoch: Jedes Tier soll unabhängig von Herkunft, Art oder Zustand bestmöglich versorgt werden. Trotz steigender Aufnahmen und hoher Aussetzungs- und Abgabezahlen gelingt es, für den Großteil der Haustiere neue Perspektiven zu schaffen. Insgesamt hat Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein letztes Jahr über 10.000 Tiere gepflegt.

Besondere Momente: Jeden dritten Tag eine Geburt

Rund 197 Tiere haben im Tierschutzhaus das Licht der Welt erblickt. Jeden dritten Tag kommt im Schnitt ein Tier bei uns zur Welt, so Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.