Im Herzen von St. Pölten hat der Pensionistenverband Niederösterreich sein neues Landessekretariat am Europaplatz, Schießstättstraße 39, feierlich eröffnet.

Rund 10 Jahre war der Verband zuletzt am Bahnhofsplatz beheimatet, nun erfolgte der Schritt in moderne, barrierefreie Räumlichkeiten am Europaplatz.

PVNÖ steht rund 50.000 Pensionisten zur Seite

Landespräsident Rupert Dworak unterstrich die Bedeutung einer starken Stimme für Senioren: von Gesundheitsversorgung und Mobilität bis zu sozialer Teilhabe – der PVÖ NÖ stehe rund 50.000 Pensionisten engagiert zur Seite. "Gerade in Zeiten, in denen Sparmaßnahmen immer wieder ältere Menschen treffen, verurteile ich ungerechte Kürzungen bei den Pensionen“, so Dworak. Die Präsidentin des Pensionistenverbandes, Birgit Gerstorfer, betonte, wie wichtig es sei, dass ältere Menschen eine funktionierende Interessenvertretung haben, die sich für Themen wie Altersdiskriminierung, Gesundheits- und Pflegeversorgung einsetzt. Im Bezug auf Pensionen erklärte sie, dass bei allem Einsparungsdruck eine Abgeltung der Inflation notwendig sei.

Top ausgebildetes Team bietet vielfältige Angebote

Mit einem feierlichen Akt – der symbolischen Schlüsselübergabe durch den Hausherrn, des GVV NÖ Präsidenten NR Andreas Kollross (SPÖ) und dem Durchtrennen des Eröffnungsbandes – wurden die neuen Räume ihrer Bestimmung übergeben. Abschließend zeigte sich Präsident Dworak stolz, mit einem top ausgebildeten und hochmotivierten Team die Anliegen der älteren Generation vertreten zu dürfen. Auch künftig sollen vielfältige kulturelle und sportliche Angebote sowie das umfangreiche Programm von SeniorenReisen für Aktivität und Gemeinschaft sorgen.