Neuer Vizebürgermeister und Gemeinderat in St. Pölten

St. Pölten hat mit Michael Kögl einen neuen SPÖ-Vizebürgermeister. Diesen hat der Gemeinderat am Dienstag zum Nachfolger des zurückgetretenen Harald Ludwig gewählt. Kögl ist 34 Jahre alt und somit der jüngste St. Pöltner Vizebürgermeister in der Geschichte der Landeshauptstadt.

In einer Sondersitzung des Gemeinderates ist Michael Kögl am Dienstag zum neuen Vizebürgermeister von St. Pölten an der Seite von Bürgermeister Matthias Stadler gewählt worden. Den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat wird künftig Lukas Wenighofer besetzen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der St. Pöltner Kommunalpolitik kündigte Harald Ludwig Mitte August überraschend seinen Rückzug an, und führte dafür private Gründe ins Felde.

Die Jungen übernehmen

Michael Kögl, Jahrgang 1991, zog am 24. Februar 2020 als Mandatar ins St. Pöltner Rathaus ein. Seit 2022 fungiert er zudem als Bundesvorsitzender der Jungen Generation (JG). Vizepräsident Kögl wurde außerdem mit sofortiger Wirkung anstelle von Harald Ludwig als Mitglied in den Ausschuss für Bau, Immobilien, Verkehr und Stadtentwicklung gewählt. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt steht spätestens zu Jahresbeginn 2026 die nächste Kommunalwahl an.